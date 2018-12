Premier Morawiecki rozwiał wszelkie wątpliwości. Polska nie wstanie z kolan. „Polexit absolutnie niemożliwy”

Scenariusz „Polexitu” absolutnie nie jest możliwy; ten kto takie tematy podnosi, szkodzi Polsce – powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że Polska jest silną częścią Unii Europejskiej.

Premier na konferencji „Praca dla Polski” został zapytany, czy jest możliwy scenariusz, aby Polska opuściła Unię Europejską.

„Absolutnie taki scenariusz nie jest możliwy. Ten, kto takie tematy podnosi – szkodzi Polsce. Polska jest bardzo silną częścią Unii Europejskiej” – powiedział Morawiecki.

Zdaniem premiera, kolejna unijna perspektywa budżetowa będzie korzystna dla Polaków. „Polska jest bardzo silnym krajem członkowskim i rośniemy w siłę” – ocenił szef rządu.

Jak mówił, można powiedzieć, że jak Polska rośnie w siłę w UE, to może się to niektórym nie podobać, ponieważ „się troszeczkę rozpychamy”. „Ale zapewniam, że jesteśmy w wielkiej przyjaźni ze wszystkimi. Potrafimy rozmawiać w różnych językach, w 28 językach ze wszystkimi krajami członkowskimi (UE). Jestem przekonany, że najbliższe 10 lat, to będzie skok rozwoju gospodarczego Polski, gdzie będziemy jeszcze silniejszym filarem Unii Europejskiej” – powiedział Morawiecki. (PAP)