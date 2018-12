O to naprawdę wkurzyli się Francuzi. Płacą już ponad 200 podatków, a Macron wciąż je podnosi

Rewolucja Francuska zaczęła się od podatkowego zdzierstwa Ludwika XVI i obecne w Paryżu maja podobny powód. Niektórzy komentatorzy już dziś wieszczą prezydentowi Macronowi podobny koniec, jaki spotkał francuskiego monarchę.

Obecnie we Francji jest ponad 200 podatków. To obecnie najbardziej opodatkowany kraj w Europie. Aż 47,7% francuskiego PKB pochodziło w 2017 roku z podatków, a w 2018 roku Emanuela Macron podniósł je po raz kolejny. Dla porównania; w Belgii udział podatków w PKB wynosi 47,3%, w Danii – 46,5 a w Szwecji – 44,9%.

Na drugim biegunie jest Irlandia, w której podatki stanowią zaledwie 23,5% PKB. W Wielkiej Brytanii jest to 35,4%. Nic więc dziwnego, że w obliczu kolejnych podwyżek Francuzi wyszli na ulice.

Już wcześniej wielu bogatych Francuzów przenosiło się za granicę, uciekając przez opodatkowaniem, które zabierało im nawet 75% dochodów. Ci, którzy nie mogli tego zrobić, pokornie znosili coraz wyższe nakładane przez państwo ciężary. W końcu jednak uznali, że trzeba powiedzieć „dość”.

Nawet tym, co nie znają francuskiego polecam zajrzeć do @JP_O , bo sama ilość danin poraża. Na chwilę obecną jest już ponad 200 różnego rodzaju podatków we Francji. https://t.co/Jc2ziIUgtt

— Pani Ossala 🇵🇱🇫🇷 (@Ossala_fr) 2 grudnia 2018