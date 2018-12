Sośnierz rozgrzał TVP Info. Po tych słowach podniosło się larum. „PiS miał swoją sektę smoleńską”

Dobromir Sośnierz, europoseł partii Wolność, był jednym z gości programu „Woronicza 17” na antenie TVP Info. Poruszanymi tematami były „agresywna polityka Rosji”, zamieszki we Francji, sytuacja opozycji oraz POLexit. Tradycyjnie polityk Wolności prezentował zdanie odmienne od reszty gości.

Dobromir Sośnierz o napięciu na linii Rosja-Ukraina. Jego stanowisko jest delikatnie mówiąc inne od dużej części środowiska

Trochę jest nadmierna reakcja, bo takich działań ze strony Rosji jest dużo. Po upadku Związku Radzieckiego początkowo zapanowała tam smuta, ale później nie doceniono potencjału zagrożenia. Polityka wobec Rosji jest tak miękka (…) Polska nie ma nic do zaoferowania, Polska prowadzi pasywną politykę zagraniczną

Poza deklaracjami nic nie wynika. Z Rosją należy grać twardo, Polska powinna zaangażować się militarnie na Ukrainie. Trzeba działać tak jak Rosja rozumie, czyli siłowo. Sankcje nie są dla Rosji bolesne. O jakich działaniach wobec Rosji możemy mówić, jak we Francji i Belgii wywracane są samochody.

Później europoseł został wywołany do tablicy przez Jerzego Wenderlicha z SLD, który określił jego propozycję wysłania zielonych ludzików na Ukrainę jako niedorzeczną. Pan będzie walczył z Rosjanami swoimi ciętymi ripostami i rezolucjami, to na pewno się Rosjanie wystraszą – odparł Sośnierz.

W dalszej części Sośnierz odniósł się do słów premiera Morawieckiego, żeby wygasić spór wewnętrzny

Działania PiS-u tak prowokacyjne i tak bolesna wymiana sędziów nic nie wniosła. Reforma której potrzebujemy jest zupełnie inna, potrzebujemy zmiany mechanizmów i prawa. Wymiana jednych na drugich nic nie zmieni.

Ja jakoś nadmiernie się nie wdaje w konflikty. Apel premiera Morawieckiego jest humorystyczny, przecież ten konflikt sprawia, że te partie (PO i PiS -red.) żyją. Wcześniej PiS miał swoją sektę smoleńską, która pozwoliła mu przejść ciężkie czasy.

Po tych słowach oburzyli się oczywiście przedstawiciele strony rządzącej, z których najbardziej aktywnym był Michał Rachoń, który zaprotestował przeciwko używaniu słowa „sekta”. Dokładnie tą samą taktykę stosuje teraz opozycja. Teraz pomysł jest skopiowany przez Platformę Obywatelską z sektą konstytucyjną. Tak się buduje poparcie na ciężkie lata – odparł Sośnierz.

O problemach Nowoczesnej i wspólnej listy centro-lewicowej opozycji do PE Sośnierz nie wypowiadał się zbyt długo

Nowoczesna idzie w odstawkę. To była partia wydmuszka jak wcześniej partia Palikota, teraz partia Biedronia ma już 9 procent poparcia. Ja się bardzo cieszę, taki wspólny start opozycji to piękne samobójstwo, wróży powstanie próżni, w którą będzie mogła wejść nowa siła polityczna.

Dobromir Sośnierz o tym czy PiS wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej

Zgadzam się, że to zupełnie wysilona narracja ze strony opozycji. Nie zgadzam się natomiast, że jest to opcja zła dla Polski, bardzo dobrze że taki temat pojawił się w debacie w Polsce i coraz więcej osób rozważa wystąpienie Polexit. Przy całym braku sympatii do PiS-u stroną agresywną jest Unia Europejska.