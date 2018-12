Na Marsie odkryto inną cywilizację? Łazik Curiosity znalazł tajemniczy obiekt [FOTO]

Łazik marsjański Curiosity dokonał przełomowego odkrycia w historii ludzkości? Wykonane przez niego zdjęcia na powierzchni Czerwonej Planety pokazują, że znaleziono błyszczący samorodek. NASA uważa, że to prawdopodobnie meteoryt, jaka jednak jest prawda o tajemniczym obiekcie?

Niezidentyfikowany obiekt, nazwany Little Colonsay, zauważono na jednym ze zdjęć przesłanych przez łazik.

„Jednym z obrazów, które staramy się lepiej obejrzeć, jest Little Colonsay. Zespół planowania uważa, że może to być meteoryt, ponieważ jest lśniący” — powiedziała dr Suzanna Schwentser.

Jak dodała, jednak wygląd zewnętrzny obiektu może być zwodniczy, bo do ustalenia jego pochodzenia konieczne jest przeprowadzenie analizy chemicznej.

Przypomnijmy, że Łazik NASA Curiosity wylądował na powierzchni czerwonej planety 6 sierpnia 2012 roku w kraterze Gale.

Łazik Curiosity jest wyposażony w laboratorium analityczne na pokładzie. Curiosity. jak podaje „Daily Mail”, odkrył już na Marsie wiele rzeczy, np: znalazł ślady istnienia słodkowodnych jezior i wiele więcej, ale to ten błyszczący samorodek budzi największe zainteresowanie ludzi.

Curiosity finds a golden rock on Mars: NASA reveals 'super shiny' object on the red planet's surface: Officially named 'Little Colonsay', scientists spotted the rock in a wider image, and have now decided to go back for a closer look. https://t.co/YuMfD7Zihy pic.twitter.com/2P4eilQAN9

— RushReads (@RushReads) November 30, 2018