Trafił do więzienia za zabicie małej córki. Tam zajęli nim się inni osadzeni. 22-latek nie żyje

Więzienny samosąd w Leeds w Wielkiej Brytanii. Jeden z więźniów trafił do więzienia na dożywocie za zabicie swojej małej córeczki. Teraz znaleziono jego ciało, a strażnicy nie mieli wątpliwości, że to sprawka jego współosadzonych.

Dochodzenie potwierdziło, że mężczyznę znalezionego w celi zabili inni więźniowie. Do morderstwa doszło po tym, gdy osadzeni dowiedzieli się za jaki czyn trafił do więzienia 22-letni Liam.

Liam trafił do więzienia za zabicie małej córki, która zmarła kilka dni po urodzeniu. Młody ojciec podczas rozprawy mówił, że zdenerwował się na dziecko, bo nie mógł go opanować i sprawić, by przestało płakać.

Mężczyzna zabił dziecko, gdy matka poszła do łazienki. 22-latek podniósł dziewczynkę z łóżeczka i zaczął nią potrząsać i uderzać. Początkowo ojciec twierdził, że dziewczynka przypadkiem uderzyła w ścianę, udało się jednak ustalić prawdę.

Winni więziennego samosądu zostali skazani za zabójstwo.

Źródło: o2.pl