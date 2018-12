Afera wokół nieżyjącego księdza prałata Jankowskiego. Sławomir Cenckiewicz zwraca uwagę na ciekawy aspekt

Publikacja „Dużego Formatu” na temat księdza Henryka Jankowskiego wzbudziła na nowo dyskusję na temat pedofilii w Kościele. I z lewa i z prawa pojawiły się głosy wzywające do usunięcia pomnika księdza Jankowskiego. Na ciekawy aspekt tej sytuacji zwrócił uwagę Sławomir Cenckiewicz.

Przypomniał, że mimo iż od wielu lat wiadomo, iż ksiądz Henryk Jankowski był Kontaktem Operacyjnym Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Delegat” i donosił między innymi na Annę Walentynowicz, nikt się nie oburza ani nie domaga usunięcia jego pomnika z tego powodu.

Cenckiewicz napisał, że współpraca księdza Jankowskiego z SB jest bardzo dobrze udokumentowana, między innymi w opublikowanej na ten temat pracy Grzegorza Majchrzaka pod tytułem „Kontakt operacyjny „Delegat” vel „Libella””. SB znała też pedofilskie skłonności księdza.

A to że był agentem SB to wam od lat nie przeszkadza! Mimo że jest o nim tyle publikacji. Jego skłonności znała już SB. Szef Solidarności odsłaniał pomnik agenta ps. Delegat, który donosił na Annę Walentynowicz! I chodzą tam wszyscy udając Greków – Polska to jest dziwny kraj https://t.co/bSvAikgpZE

— Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) December 3, 2018