Doradca prezydenta Dudy chwali Ukraińców za to, jak obeszli się z polskimi studentami we Lwowie

Dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, były doradca szefa MSZ i obecny koordynator sekcji bezpieczeństwa, obronności i polityki zagranicznej w Narodowej Radzie Rozwoju z powołania prezydenta Andrzeja Dudy chwali Ukraińców za barbarzyńskie traktowanie polskich studentów we Lwowie. Według niego, polscy studenci i kibice z Cmentarza Orląt to „prymitywni chuligani”.

W tekście „Orlęta i barbarzyńcy” na portalu niezalezna.pl Żurawski vel Grajewski komentuje sprawę zatrzymania trzech studentów dziennikarstwa WSKSiM przez ukraińską bezpiekę na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Zostali oni skazani za chuligaństwo na karę grzywny w wysokości 8,5 tys. hrywien (około 1,1 tys. zł) każdy.

Zostali zabrani z cmentarza nie przez policję, lecz SBU i grożono im nawet 4 latami więzienia. Po ponad tygodniu – przy milczącej na ten temat postawie MSZ – w końcu ich wypuszczono. Obecnie studenci są już w Polsce.

– Incydent w relacjach wzajemnych, wywołany przez grupkę źle wychowanych ludzi, pozbawionych wyobraźni, został szczęśliwie zażegnany dzięki staraniom dyplomacji polskiej i rozsądkowi strony ukraińskiej – napisał Żurawski vel Grajewski.

– Jest rzeczą istotną, by polska opinia publiczna widziała to wydarzenie w jego rzeczywistej postaci i uodporniła się na manipulacje przeciwników współpracy obu naszych narodów zmierzających do ich skłócenia w obliczu rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę – przekonuje na łamach propartyjnych mediów były doradca byłego szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego oraz doradca prezydenta Andrzeja Dudy.

Przypomniał także o wcześniejszej akcji dokonanej przez polskich kibiców, którzy przed 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oddali hołd lwowskim Orlętom na Cmentarzu Obrońców Lwowa, rozwijając okolicznościowy transparent i odpalając race. Ukraińska sekcja Polskiego Radia nazwała to „prowokacją” zaś sprawą zajmuje się SBU.

– Bezkarność grupy kibiców, nieodróżniających polskiego cmentarza wojennego od stadionu, zachęciła wyżej wspomnianych studentów do pójścia podobną drogą – twierdzi Żurawski vel Grajewski. – Na szczęście tym razem ukraińskie służby porządkowe nie dały się zaskoczyć i osobnicy ci zostali zatrzymani i postawieni w stan oskarżenia – napisał.

– Aresztując i karząc cmentarnych chuliganów, służby ukraińskie Lwowa i sąd, który rozpatrywał sprawę, wystąpiły w obronie godności miejsca spoczynku Orląt Lwowskich, a jednocześnie wykazały się rozwagą i umiarkowaniem. Jesteśmy im winni jako Polacy wdzięczność i uznanie i za jedno, i za drugie – twierdzi na łamach niezalezna.pl dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski.

– Haniebne zachowania prymitywnych ludzi bez wyobraźni, z któregokolwiek narodu by pochodzili, nie są miarodajne dla natury relacji polsko‑ukraińskich. Sprzyjają zaś jedynie Moskwie, zmierzającej do wykorzystywania tego typu incydentów do skłócania Polaków z Ukraińcami – kontynuuje.

Przemysław Żurawski vel Grajewski jest osobą aktywnie wspierającą przekaz medialno-propagandowy rządu „dobrej zmiany”. Był doradcą byłego szefa MSZ, Witolda Waszczykowskiego. Znajduje się także od trzech lat w Narodowej Radzie Rozwoju z nadania prezydenta Andrzeja Dudy. Jest koordynatorem sekcji bezpieczeństwa, obronności i polityki zagranicznej.

Źródła: kresy.pl/wiki/nczas.com