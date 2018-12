Żydzi rozpoczynają operację wojskową. „To miało umożliwić ataki na terenie Izraela”. Netanyahu pokazał na konferencji nagranie [VIDEO]

Izrael ogłosił dziś rozpoczęcie operacji „Northern Shield”. Ma zabezpieczyć północną granicę Izraela przed atakami ze strony proirańskiego Hezbollahu. Premier Benjamin Netanyahu pokazał nagranie z tunelu pod granicą.

Izrael ogłosił rozpoczęcie operacji „Northern Shield” dziś rano. Ma ona związek z odkryciem przez Żydów tunelów pod granicą z Libanem, które miały umożliwić Hezbollahowi przedostawanie się na teren Izraela i dokonywanie ataków.

Operacja ma potrwać do czasu, aż wszystkie tunele zostaną odkryte i zniszczone. Dziś rozpoczęły się prace w okolicach miejscowości Metulla w północnej części Izraela. Strefa przy granicy, a także przestrzeń powietrzna podad nią została zamknięta.

80+ft underground 6ft wide 6ft tall 130ft into Israeli territory This Hezbollah attack tunnel extends from under a home in southern Lebanon, 600+ feet through solid rock and into Israel. Identified. Exposed. #NorthernShield pic.twitter.com/gTB6x5FLSS

W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zakończone konferencją prasową, na której Benjamin Netanyahu zademonstrował nagranie z jednego z odkrytych na granicy tuneli, na których widać członków Hezbollahu.

We surprised this Hezbollah operative before he could surprise Israeli civilians. Take a look at what we caught on camera from inside an attack tunnel dug from Lebanon into Israel. #NorthernShield pic.twitter.com/CFXl33hx7i

— Israel Defense Forces (@IDF) December 4, 2018