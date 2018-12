Jasnowidz Jackowski wreszcie rozwiał wątpliwości. Odpowiedział kiedy będzie zima stulecia

Wreszcie wszystko stało się jasne i możemy już pewni na tysiąc-pięćset-sto-dziewięćset procent co czeka nas nadchodzącej zimy. Jasnowidz Krzysztof Jackowski w końcu odniósł się do medialnych informacji i odpowiedział na nurtujące wszystkich pytanie: Kiedy będzie zima stulecia?

W mediach od dłuższego czasu możemy przeczytać o zbliżającej się, jak co roku, zimie stulecia. Są nawet potwierdzające to prognozy meteorologów, którzy obserwując klimat w ostatnich miesiącach, starają się określić jaka będzie tegoroczna zima i kiedy faktycznie złapie mróz.

Ja jakiś czas temu wypowiadałem się dla portalu znanej gazety codziennej. Wczesną wiosną mówiłem, że będzie długie, gorące i suche lato. Rzeczywiście było długie i suche lato. Po czym pod koniec lata byłem pytany jaka będzie zima – mówi Jackowski.

Dalej powtarza to, co mówił właśnie wtedy. Ja powiedziałem, że zima będzie jak zima w tym roku. Typowa Polska zima, może być moment, że mocniej przymrozi. Co więcej miałem wrażenie, że taka ostra fala mrozów pójdzie na Francję, Holandię, Belgię czy Niemcy – zdradza.

U nas natomiast będzie nieco mniejszy mróz, ale za to będzie bardziej śnieżnie i to przez pewien okres – dodaje. Co do zimy stulecia to muszę Wam powiedzieć, że ona była bodajże 1978/79. Pamiętam, że do Świąt Bożego Narodzenia było ciepło, padał deszcz. Na przełomie roku mieliśmy góry śniegu – mówi.

Jak więc mogliśmy przeczytać zimy stulecia raczej nie należy się w tym roku spodziewać, przynajmniej zdaniem Jackowskiego. Jak będzie naprawdę? Przekonamy się już niedługo! :)