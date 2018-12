Nowojorski wandal zbezcześcił polski kościół. Oddał mocz i rozbił posągi Matki Boskiej i dwóch aniołów

Nie zidentyfikowany jeszcze wandal zbezcześcił i zniszczył posągi Matki Boskiej oraz dwóch aniołów w kościele Matki Bożej Pocieszenia w nowojorskim Williamsburgu, w dzielnicy Brooklyn, gdzie większość wiernych stanowią Polacy. Policja prowadzi śledztwo.

Według nowojorskich mediów przestępstwo może być zakwalifikowane jako popełnione z nienawiści. Wiążą się z tym na ogół bardziej surowe kary. W wyniku wandalizmu figury zostały przewrócone i rozbite.

Hipster urinates on church statues in Brooklyn, smashes themhttps://t.co/4oDHhxgctf pic.twitter.com/CGYCzSpCeq

— New York Daily News (@NYDailyNews) 3 grudnia 2018