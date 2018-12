Tej siły już nie powstrzymają! Wolnościowy przekaz w Internecie. „NCzas” i „Wolnosc24” rosną w siłę

Po dwóch latach od czasu powstania portalu wolnosc24.pl i rok od przekształcenia nczas.com w portal newsowy, możemy śmiało powiedzieć, że głos wolnościowy jest słyszalny jak nigdy dotąd. Na początek trzeciego roku naszej działalności przekroczyliśmy po raz pierwszy milion odsłon w ciągu jednego dnia. Dziękujemy, że jesteście z nami!

Portal nczas.com rośnie siłę i co miesiąc notuje coraz lepsze wyniki oglądalności i nie są to jednorazowe wyskoki. Całkiem niedawno zanotowaliśmy milion odsłon w ciągu jednego dnia w sumie na nczas.com i wolnosc24.pl. Teraz ten wynik udało się poprawić tylko na pierwszej z wymienionych stron.

Nasi stali czytelnicy pamiętają raporty wyświetleń, w których chwaliliśmy się tym, że w najlepszych miesiącach udało się osiągnąć wyniki zbliżone do 9 milionów. Teraz możemy śmiało mówić o kilkukrotnie wyższej oglądalności (przypuszczalnie 3-krotnie wyższej w grudniu – red.). W roku wyborów do Parlamentu Europejskiego i Sejmu wolnościowcy będą dysponować własnym medium, jakiego jeszcze nie było.

Musimy odnieść się także do zarzutów o tzw. tabloidowość. Oczywiście podobnie jak największe portale w kraju, a za najbardziej poczytne uchodzą Onet, Wirtualna Polska czy serwis Gazeta.pl, publikujemy również „materiały celebryckie” i inne „ciekawostki”, najczęściej w charakterze humorystycznym.

Ma to jednak wiele zalet, oprócz najbardziej oczywistej, jaką jest zapewnienie środków na działalność wolnościową. W momencie, kiedy ktoś wchodzi na naszą stronę, by przeczytać np. o asteroidzie, widzi inne teksty np. wypowiedzi wolnościowców. I oglądalność wszystkich tekstów zauważalnie rośnie, kiedy czytelnicy wchodzą na naszą stronę przez artykuły „mniej poważne”!

Po drugie w tych artykułach, które się najlepiej czytają również możemy przemycać treści wolnościowe, które nie pojawiają się w opinii publicznej. Tak było np. w poczytnym tekście o płacach w Biedronce i Lidlu, gdzie umieściliśmy informację o różnicy w wynagrodzeniu, jakie pracownik otrzymuje na rękę, a tym ile płaci pracodawca. Przykłady takie można mnożyć.

Często bywa też tak, że bardzo poczytne są teksty stricte wolnościowe, przykładami będą tu krytyka ustawy „Apteka dla Aptekarza”, wypowiedź posła Jacka Wilka o Morawiecki, czy kilka tekstów o socjalistycznych zapędach naszego rządu, jak np. ostatni o podatkowym armagedonie 2019:

Morawiecki oszalał! Od nowego roku podatkowy armagedon. Wzrosną ceny WSZYSTKICH produktów

Co więcej na ten moment dolny pułap oglądalności na żywo, czyli liczby osób obecnie przebywających na stronie, jest na tym poziomie, na którym jeszcze niedawno był górny pułap. To oznacza, że z miesiąca na miesiąc zyskujemy rzesze stałych czytelników, którzy trafili do nas przez wspomniane treści, a teraz zaglądając codziennie na nczas.com, mają kontakt z artykułami wolnościowymi!

W ostatnich miesiącach udało się więc zrealizować nasz główny cel, czyli znacząco wzmocnić bazę stałych czytelników i częściowo uniezależnić się od gigantów, zwiększając ruch z wejść bezpośrednich na stronę. Możemy Państwa zapewnić, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i w roku wyborczym będziemy dalej się rozwijać.

W związku z dwiema kampaniami mogą być Państwo również pewni, że pojawi się u nas jeszcze więcej treści politycznych, kluczowa z punktu widzenia naszego środowiska będzie kampania do Parlamentu Europejskiego. To Wy nasi czytelnicy decydujecie o tym, jak wygląda nasz portal – jeżeli chcecie więcej określonych treści, czytajcie częściej te, które już są na stronie.

Jednocześnie zachęcamy państwa do wsparcia naszych portali, bo to dzięki Wam możemy funkcjonować. Zwolennicy wolności mogą wesprzeć największy wolnościowy portal internetowy wpłacając darowiznę, co można uczynić pod tym LINKIEM!