Za niżem „Marielou” nad Polskę idzie ochłodzenie. Południe kraju w śniegu i wietrze. W górach biało jak w zimie [FOTO]

Nad Polską przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. Towarzyszy mu silny wiatr i opady deszczu, które będą przechodzić w deszcz ze śniegiem, a w górach w śnieg.

Chłodny front jest związany z niżem „Marielou”, którego centrum znajduje się nad południową Szwecją. Ze względu na niskie ciśnienie w centrum niżu, zaledwie 971 hPa, za frontem znacznie wzrasta prędkość wiatru, który z kierunku południowego skręci za zachodni. Wiatr w południowej części kraju może osiągać prędkość do 72 km/h (20 m/s).

Przejściu frontu towarzyszy obniżenie temperatury. W rejonach górskich powoduje to opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy – drogi będą śliskie.

Jutro centrum niżu „Marielou” przesunie się nad Bałtyk. Dzięki temu wiatr na wybrzeżu może nieco osłabnąć. Silne porywy będą się utrzymywały na krańcach niżu, czyli Ziemi Lubuskiej oraz Górnym i Dolnym Śląsku. W tych rejonach można się też spodziewać silniejszych opadów.

