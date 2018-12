Boisz się ZIMY STULECIA? Oni mają ją na co dzień! Zobacz rosyjską walkę z wiatrem i mrozem [VIDEO]

W czasie, gdy Polacy patrzą na termometry z plusową temperaturą i obawiają się „zimy stulecia”, w rosyjskim Norylsku trwa prawdziwa walka o dotarcie do domu.

Jedno z najbardziej wysuniętych na północ rosyjskich miast, jak co roku przeżywa swoją zimę „stulecia”. Temperatury w godzinach wieczornych spadają poniżej -30 stopni C, co znacznie utrudnia m.in. poruszanie się po drogach. Jakby tego było mało Norylsk to również lider w rankingu najsilniej wiejących wiatrów.

Takie połączanie nie wróży nic dobrego i widać to na poniższym nagraniu video. Dorosły mężczyzna ma ogromny problem, aby postawić zaledwie kilka kroków. Szczerze, nie chcemy wiedzieć, ile trwała podróż do domu tego zawziętego Rosjanina.

Dla bardziej zainteresowanych możemy powiedzieć, iż obecnie w Norylsku temperatura wynosi -18 stopni C. W najbliższych dniach spadnie ona jednak do -27 stopni C.

Zima w tym regionie trwa, mniej więcej, od września do maja.

Źródło: Youtube.com / NCZas.com