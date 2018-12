Holandia szybko znika. Do końca wieku przestanie być państwem Zachodu. Holendrów zastąpią muzułmanie [VIDEO]

Model zmian demograficznych w Holandii przedstawiony przez instytut badawczy Gefira pokazuje, iż do końca wieku Holandia przestanie być państwem „europejskim”. Miejscową populację zastąpią Turcy i Marokańczycy.

Model opracowany przez Gefirę pokazuje co stanie się z Holandia, jeśli utrzyma się obecna tendencja demograficzna. Do końca wielu populacja rdzennych Holendrów zmniejszy się o 60%. Jednocześnie nastąpi wielki wzrost liczby imigrantów, lub mieszkańców mających imigranckie korzenie.

„Od początku lat siedemdziesiątych kobiety przestały rodzić wystarczająco dużo dzieci, aby zapobiec spadkowi liczby ludności. Zgodnie z naszymi obliczeniami od pięciu lat zmniejsza się liczba rdzennej ludności Holandii. Ponieważ do końca tego stulecia rdzenna ludność będzie o 60% mniejsza, podczas gdy ogólna liczba mieszkańców będzie rosła, wynika z tego, że kraj ten nieuchronnie zostanie przekształcony w kraj, który utraci zachodni charakter” – pisze Gefira.

Profesor Jan Latten wskazuje na to, iż w Holandii są równoległe społeczności, które się nie integrują. Przybysze nie stają się Holendrami.

– Najnowsze badania pokazują, iż młodzi tureccy i marokańscy muzułmanie stają się coraz bardziej ortodoksyjni – mówi profesor. – Ci młodzi coraz bardziej dystansują się od holenderskiego społeczeństwa.

Profesor wskazuje, że ludzie o podobnym sposobie myślenia mieszkają razem i tworzą odrębne społeczności, które się nie mieszają i nie przenikają. To uniemożliwia integrację i pokazuje, że czynnikiem decydującym o kształcie państwa będzie tylko liczba narodzin i zgonów w poszczególnych społecznościach. Holendrów ubywa, muzułmanów przybywa, co nieuchronnie prowadzi do zmiany oblicza kraju.