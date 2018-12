Janusz Korwin-Mikke: „Gdyby pracownicy musieli sami płacić ZUS i podatki po miesiącu nie byłoby socjalizmu. Ludzie nie widzą, że płacą” [WIDEO]

Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Wolność, w nagraniu mówi o koalicji z Ruchem Narodowym i sytuacji we Francji. Opowiedział także o podstawowej sprawie związanej z socjalizmem w Polsce.

– Muszę powiedzieć, że brałem udział w wielu rozmowach koalicyjnych i tak mile i sympatycznie prowadzonych rozmów jeszcze nie widziałem. Obie strony doskonale rozumieją, że jest to jedyne wyjście, bo jeśli chce się dostać jakiś przyzwoity wynik… A nie ukrywam, że my chcemy być pierwszą siłą w europarlamencie – powiedział prezes Wolności Janusz Korwin Mikke.

– Podzieliliśmy się mniej więcej okręgami, panuje zrozumienie, że celem jest maksymalna ilość głosów. Liczymy na naprawdę dobry wynik. Z tym, że zdajemy sobie doskonale sprawę, że nie ma związku między wyborami do europarlamentu a późniejszymi wyborami do Sejmu – zaznaczył JKM.

Odnośnie Francji, Janusz Korwin-Mikke ocenił, że „pan Macron wystartował pod hasłami populistycznymi”. – Jak tylko zaczął próbować robić porządek, to od razu jego popularność spadła trzykrotnie. Natomiast on ten porządek próbował robić w złym kierunku. Kierował się tymi wskazówkami MFW, Banku Światowego, czyli tych instytucji, które określiłbym jako komunistyczne – stwierdził prezes Wolności.

Odniósł się także do socjalizmu w Polsce. – Gdyby wprowadzić zasadę, że płacimy człowiekowi na rękę pensję brutto i on sam musi płacić ZUS i podatki parę dni później, to po miesiącu nie byłoby już śladu socjalizmu. Ludzie nie widzą, że płacą – stwierdził prezes partii Wolność.

Źródło: youtube.com