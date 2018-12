Mąż posłanki Gasiuk-Pihowicz będzie musiał przez żonę spłacić 3 milionowy dług? Grozi mu zemsta Lubanauer

Po tym jak wydało się, że posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz zdradziła resztki .Nowoczesnej z Platformą Obywatelską wróciła sprawa jej męża, który popełnił kosztowny błąd jako skarbik N. Grozi mu zemsta Katarzyny Lubnauer. Warta 3 miliony złotych!

Michał Pihowicz, bo o nim mowa, jako pełnomocnik finansowy .Nowoczesnej, ponosił odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe komitetu wyborczego. Czy oznacza to, że będzie musiał spłacić gigantyczne kredyty zaciągnięte na kampanię?

Zdrada Kamili Gasiuk-Pihowicz z Platformą Obywatelską wywołała w Nowoczesnej trzęsienie ziemi. Partia Katarzyny Lubnauer może stracić nawet swojego wicemarszałka, który przynosi partii 150 tys. miesięcznie.

Tymczasem Grzegorz Schetyna proponował nawet znalezienie pracy mężowi Pihowicz, który odkąd przestał być skarbnikiem Nowoczesnej ma problemy ze znalezieniem zajęcia.

– Gasiuk-Pihowicz jeszcze nie wie, że jej przejście do PO jest politycznym samobójstwem. Ona tam przepadnie, jak poprzedni uciekinierzy, którzy już żałują, że od nas odeszli. Na co ona może tam liczyć? Dostanie co najwyżej stanowisko szefa komisji ds. sprawiedliwości. To są jej ambicje? U nas mogłaby liczyć nawet na tekę ministra sprawiedliwości. W PO ten stołek zarezerwowany jest dla Borysa Budki. Do zaszczytów będzie tam w najlepszym wypadku czwarta w kolejce… – twierdzi jeden z posłów .Nowoczesnej.

W kontekście przejścia Pihowicz do PO pojawia się bardzo ważny wątek. Mowa o mężu posłanki Michale Pihowiczu, przez którego błąd Nowoczesna straciła potężne pieniądze z tytułu subwencji jakie mogłaby dostać od państwa. Warto przypomnieć, że N. zaciągnęła 2 mln zł. kredytu na kampanię wyborczą.

Według art. 130 Kodeksu wyborczego odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe komitetu ponosi pełnomocnik finansowy, a tym był Michał Pihowicz. Czy wobec tego po przejściu żony do PO będzie musiał spłacać kredyt osobiście?

– Nie jest tak, że Michał Pihowicz zostałby obciążony naszymi zobowiązaniami czy kredytami z kampanii wyborczej. W pewnych przypadkach można nałożyć kary w związku z nieprzyjęciem sprawozdań finansowych, ale to nie dotyczy żadnych kredytów – mówił kilka miesięcy temu aktualny skarbnik partii Michał Pampuch.

Teraz jednak wszystko może się zmienić. Szefowa .N Lubanuer otwarcie zasugerowała, że wobec zdrady Pihowicz scenariusz obciążenia jej męża stratami, które z powodu braku wiedzy spowodował, staje się wariantem prawdopodobnym.

Źródło: wolnosc24.pl