„Klan” od lat reklamuje Morawieckiego. W 2011 reklamowano w TVP bank, którego obecny premier był prezesem [VIDEO]

Dopiero co informowaliśmy o reklamie „elektromobilności” pompowanej przez premiera Mateusza Morawieckiego w serialu „Klan”, na którą to chce utopić 3 miliardy euro, a już na jaw wychodzą smaczki z przeszłości. Okazuje się, że ta produkcja była chętnie wykorzystywana do promowania tego, co popiera Morawiecki.

W tym samym dniu, kiedy premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przeznaczenie kilkunastu miliardów na elektromobilność, w TVP u Kurskiego pojawiła się scena, w której jeden z bohaterów namawia drugiego do przerzucenia się na samochód elektryczny. Internauci zwracali uwagę na iście toporną propagandę bijącą ze sceny. Z pewnością zupełnym przypadkiem scena została wyemitowana właśnie tego dnia, gdy premier zapowiadał swoje plany dotyczące branży.

Jednak okazuje się, że serial „Klan” nie pierwszy raz został wykorzystany jako tuba propagandowa dla projektów Morawieckiego. Internauci już opublikowali fragment jednego z odcinków serialu „Klan” z… 2011 roku. Wówczas Mateusz Morawiecki był prezesem BZ WBK.

– Gdzie wypromować konto internetowe oferowane przez bank? Tylko w najstarszej polskiej telenoweli – czytamy w Tweecie z nagraniem.

