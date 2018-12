Koniec kariery Theresy May? Merkel odrzuca możliwość renegocjacji umowy, a koledzy z Partii Konserwatywnej chcą ją odwołać ze stanowiska

Premier Theresa May ma ogromne problemy. Europejscy politycy na czele z kanclerz Merkel odrzucają możliwość renegocjacji umowy Brexitu. Tymczasem posłowie Partii Konserwatywnej, której członkiem jest May rozpoczęli zbieranie podpisów pod wnioskiem o odwołanie jej ze stanowiska premiera.

Brytyjska premier przeżywa ciężkie chwile. Wczoraj zmuszona była odwołać głosowanie nad wynegocjowaną przez jej rząd umowę Brexitu. Powodem był brak większości, która poparłaby umowę w obecnym kształcie.

Dziś od rana premier May przeprowadziła całą serię spotkań z politykami państw wchodzących w skład Unii Europejskiej próbując ich przekonać do dalszych ustępstw. Nie spotkała się ze zrozumieniem. W Berlinie kanclerz Angela Merkel odrzuciła możliwość dalszych negocjacji.

German Chancellor Angela Merkel says there is "no way to change" the Brexit deal agreed between the EU and the UK following a meeting with Prime Minister Theresa May

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) December 11, 2018