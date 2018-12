Ojciec nie może pływać w basenie ze swoją córeczką. Został pogoniony przez muzułmanki

Tim Felten z Bremy (Niemcy) uwielbia zajmować się swoją córką i wszędzie jest ciepło witany. Prawie wszędzie, gdyż ostatnio został wygoniony z basenu. Powodem były muzułmańskie kobiety obecne w kąpielisku.

Niemiecki ojciec korzysta obecnie z urlopu rodzicielskiego i zajmuje się córką przez dużą część dnia. Jego żona zaś zajmuje się drugim dzieckiem w domu.

Tim zabiera córkę m.in. na lekcje pływania na basen. Niemiec jest ciepło przyjmowany prawie wszędzie, gdzie się pojawi. Jest uprzejmy i sympatyczny.

Jednak ostatnio Tima spotkała niemiła niespodzianka. Został wykluczony z lekcji pływania jej córki z powodu… muzułmańskich kobiet.

– Chciałem, żebyś wiedział: w środę są tutaj kobiety. Są tu także islamskie kobiety. Dlatego właśnie byłoby lepiej, gdyby wówczas przyszła twoja żona. Niestety, nie możesz przyjść ty. […] Mam nadzieję, że zrozumiesz – poinformował w wiadomości głosowej Svantje K., szef lekcji pływania.

Tak oto Tim musiał odwołać lekcje pływania dla córki. Gdyby się zgodził na propozycję od instruktora, nie mógłby spędzić czasu z córką.

– Chcemy więcej ojców w grupach rodzic-dziecko. Chcemy także, by ojcowie częściej korzystali z urlopu rodzicielskiego. Powinni oczywiście brać udział w pływaniu dzieci razem z muzułmańskimi rodzicami. To, co tam praktykowano zasadniczo nie jest zgodne z naszą agencją – powiedział David Lukaßen, rzecznik agencji pomocy społecznej.

Źródło: voiceofeurope.com