LGBTAGD się wścieknie. Oskarżony o pedofilię ks. Jankowski był już w stanie wojennym znanym homoseksualistą [WIDEO]

Możemy się przygotować na kolejne zapewnienia, że homoseksualizm nie ma nic wspólnego z pedofilią. W „Porannej rozmowie RMF FM” u Roberta Mazurka Marian Piłka i Zbigniew Bujak opowiedzieli przy okazji wspominania stanu wojennego o ks. Jankowskim, który obecnie jest oskarżany o pedofilię. Jak powiedział Bujak, „to, że tam jest w tle jakiś homoseksualizm, to było dla nas oczywiste”.

Rozmowa dotyczyła głównie wspomnień stanu wojennego. Prowadzący Robert Mazurek postanowił poruszyć temat ks. Jankowskiego.

– Jedna rzecz kładzie się cieniem na tych historiach, które w sumie skończyły się dobrze. Ksiądz Henryk Jankowski, symbol „Solidarności” i jej kapelan jest oskarżany o gwałty, o pedofilię, o molestowanie seksualne. Panowie znali w ogóle księdza Jankowskiego, jak panowie na to patrzą? – zapytał Mazurek.

Marian Piłka powiedział, że spotkał się z nim tylko raz, „już po upadku komuny, gdy w Gdańsku byłem z delegacją, bo zajmowałem się kwestiami polonijnymi, z delegacją Kongresu Polonii Kanadyjskiej i tam złożyliśmy mu wizytę, dlatego że ci przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej chcieli się z nim spotkać”.

Tymczasem Zbigniew Bujak ujawnił, że ks. Janowski był znany jako homoseksualista! – Z księdzem Jankowskim problemy mieliśmy zawsze, chociaż to co zostało teraz ujawnione, szczególnie, gdy chodzi o kwestie pedofilii, mnie samego zaskoczyło. To, że tam jest w tle jakiś homoseksualizm, to było dla nas oczywiste. Wystarczyło zobaczyć jego łazienkę i pokój sypialny – powiedział Bujak.

Źródła: rmf24.pl/youtube.com