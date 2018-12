Seria ataków terrorystycznych w Izraelu. Trzy ofiary śmiertelne (VIDEO)

Do dwóch ataków terrorystycznych doszło dziś w Izraelu. Nie żyje 3 żołnierzy izraelskiej armii. Jedna osoba jest poważnie ranna.

Pierwszy atak miał miejsce w Jerozolimie. Sprawca zaatakował tam najpierw żydowskiego ortodoksa, a później dwóch izraelskich strażników granicznych. Sprawca próbował atakować za pomocą noża.

Zamachowiec został zastrzelony na miejscu. Strażnicy graniczni odnieśli rany nie zagrażające ich życiu.

Kolejny atak miał miejsce w Givat Assaf w okolicach Ramallah na Zachodnim Brzegu. Nieznani sprawcy ostrzelali tam z przejeżdżającego samochodu grupę izraelskich żołnierzy. Dwóch z nich zginęło na miejscu. Trzeci zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych ran. Poważnie ranny został też cywil znajdujący się w miejscu zdarzenia.

#BREAKING: Shooting attack at a hitchhiking station near Givat Assaf in the #WestBank, leaving at least 2 dead and a number of others wounded as this string of terror attacks continue. #Israel pic.twitter.com/mWVf3dpeqG

— Instant News Alerts (@InstaNewsAlerts) 13 grudnia 2018