Żółte kamizelki już nawet w Wielkiej Brytanii. Protest w centrum Londynu [VIDEO]

W centrum Londynu grupy ludzi w żółtych kamizelkach manifestowały swoje poparcie dla Brexitu. To kolejny kraj w zachodniej Europie, w której ludzie w żółtych kamizelkach protestują za wolnościowymi zmianami.

Grupy osób w żółtych kamizelkach zablokowały przejazd na ruchliwym skrzyżowaniu w centrum Londynu. Oburzyło to część kierowców. Wygląda na to, że popierają oni Brexit, choć nie wiadomo, jaki dokładnie mają cel.

– Autobusy obsługujące trasę przez Westminster Bridge Road mogą być opóźnione z powodu blokującej drogę demonstracji – poinformował Transport for London.

– Czego chcemy? Brexitu! Kiedy go chcemy? Teraz! – skandowały żółte kamizelki. Zanim zostali przeniesieni przez policję, blokowali most. Protestujący przeszli dalej w kierunku wschodnim, w okolice Tower Bridge.

Rzecznik policji w Londynie powiedział, że wiedział o proteście i nikt nie został aresztowany.

Żółte kamizelki pojawiły się bez zapowiedzi we Francji. Pierwszy raz miało to miejsce 17 listopada, kiedy to około 300 tys. osób wyszło na ulice w całym kraju przeciwko socjalistycznej polityce Macrona.

#GiletsJaunes is spreading…

A #YellowVests protest was planned today in #London, but was not allowed as the protesters emerged for the demonstration pic.twitter.com/thrwpN8Jod

— EHA News (@eha_news) December 14, 2018