Wszystko porobili! Kuriozalne wystąpienie Morawieckiego w Sejmie. Prostujemy słowa premiera [VIDEO]

Wczoraj odbywała się debata nad wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego. Była to oczywiście kolejna polityczna szopka, po której premier mógł lansować się i dziękować za zaufanie. W czasie swojego wystąpienia odniósł się jedynie do Platformy Obywatelskiej i chwalił tym, co jego rząd zrobił.

„Nie pytaj czy rząd może coś dla Ciebie zrobić, zapytaj czy mógłby tego nie robić” – mawiał Ronald Reagan. Rząd PiS-u niestety robi i to robi dużo, co gorsza jeszcze się tym chwali. Premier Mateusz Morawiecki wyliczał, ile to „dobrego” zrobił jego rząd.

Jak dobry komunista, premier Morawiecki mówił: „Odbudowaliśmy sprawiedliwość dziejową, sprawiedliwość historyczną. Oddaliśmy honor prawdziwym polskim bohaterom”. To charakterystyczne dla lewicy, że wymyśla różne „sprawiedliwości”, jak dziejowa czy społeczna, które ze sprawiedliwością nie mają nic wspólnego.

Oczywiście o tej drugiej też mówił premier: „Przywrócenie elementarnej sprawiedliwości społecznej, o czym dużo już powiedziano. To jest nasz program prospołeczny, prodemograficzny (500 plus – red.). Około 50 mld więcej wydajemy rocznie na te wszystkie programy”.

„Dzisiaj nasza polityka zagraniczna kieruje się polskim interesem narodowym. Wspólnym mianownikiem naszych działań jest coś bardzo prostego: wiarygodność” – twierdzi Morawiecki. Przed dalszą częścią wypowiedzi premiera przygotujcie się na niezły kabaret.

„Obiecaliśmy niższy wiek emerytalny, dotrzymaliśmy? Dotrzymaliśmy! Obiecaliśmy 500 plus na każdego drugie dziecko, dotrzymaliśmy? Dotrzymaliśmy! Fundusz dróg samochodowych 5-6 razy większy niż w Waszych czasach, dotrzymaliśmy? Dotrzymaliśmy!” – wyliczał premier.

A teraz nasza wersja wystąpienia premiera: „Obiecaliśmy podniesienie kwoty wolnej od podatku, dotrzymaliśmy? Nie! Obiecaliśmy, że nie będziemy podnosić podatków, dotrzymaliśmy? Nie! Obiecaliśmy wprowadzenie zakazu aborcji, dotrzymaliśmy? Nie!”.

Jednocześnie podczas swojego wystąpienia premier Morawiecki mówił jedynie do Platformy Obywatelskiej, nie zwracał się natomiast do innych posłów, którzy zgłaszali merytoryczne uwagi i wypominali błędy polityki PiS, jak Jakub Kulesza z Wolności czy Robert Winnicki z Ruchu Narodowego.

PMM: "Wyższe wynagrodzenia, wyższe płace". Rozumiem, że https://t.co/Ggov9SKy4q. dzięki odebraniu części podatników kwoty wolnej? — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) December 14, 2018