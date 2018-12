Ci ekshibicjoniści niczego nie uszanują. Modelka Marisa Papen aresztowana za obnażanie się w Watykanie [FOTO]

Modelka Playboya została zatrzymana za obnażanie się w Watykanie. To nie pierwszy wyczyn Marisy Papen. Ekshibicjonistka notorycznie pokazuje się nago w miejscach kultu religijnego.

Papen została zatrzymana razem z australijskim fotografikiem. Tym razem na Placu Świętego Piotra siedziała nago na Bibliach.

„Właśnie zakładałam spodnie, kiedy do nas gwałtownie zajechały dwa samochody policyjne. Wyskoczyło z nich czterech gliniarzy. Paszporty!!!!” – napisała na swym blogu wielce zadowolona z siebie ekshibicjonistka.

Para została zatrzymana na 10 godzin, a potem zwolniona. Policja przeszukała wynajmowany przez nich pokój i znalazła w nim drewniany krzyż, cierniową koronę, sztuczną krew i inne religijne rekwizyty. Dewianci najwyraźniej szykowali kolejne prowokacje.

Papen znana jest z tego, że obnaża się w miejscach kultu. W Egipcie została aresztowana za obnażanie się kompleksie świątyń w Karnaku. W Istambule pokazała swe krocze w Hagia Sofia. Rozebrała się również pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie.

Swoje ekscesy kobieta z lubością opisuje i publikuje swe zdjęcia mediach społecznościowych. Towarzyszą temu ckliwe wynurzenia o miłości i pokoju. Wszystko jednak sprowadza się do prowokacji po to, by zyskać chwilę sławy.