Tego nie wie nawet jasnowidz Jackowski. Naukowcy ustalili, gdzie jest granica Układu Słonecznego. Szokująca odległość

Zespół naukowców ogłosił odkrycie najdalej położonego obiektu w Układzie Słonecznym. Obiekt nazwany 2018 VG18 znajduje się w odległości 120 jednostek astronomicznych od Słońca.

Odkrycia dokonali Scott S. Sheppard z Carnegie, David Tholen z University of Hawaii i Chad Trujill z Northern Arizona University. Odkrycie zostało ogłoszone w poniedziałek 17 grudnia 2018 przez działający przy Międzynarodowej Unii Astronomicznej zespół Minor Planet Center i otrzymał tymczasowe oznaczenie 2018 VG18.

Naukowcy, którzy dokonali odkrycia 2018 VG18 nadali mu przydomek “Farout” ze względu na ogromną odległość w jakiej się znajduje. Wynosi ona około 120 jednostek astronomicznych (AU). Oznacza to, iż dzieli go od Słońca odległość 120 razy większa niż Ziemię, która jest oddalona od naszej gwiazdy o 1 AU. Do tej pory najbardziej odległym obiektem był Eris, który znajduje się w odległości 96 AU od Słońca. Dla porównania Pluton znajduje się w odległości 34 AU od Słońca.

2018 VG18 został odkryty przez zespół, który zajmuje się poszukiwaniem Planety X. Naukowcy stworzyli hipotezę o obecności dużej planety na skraju Układu Słonecznego po analizie orbity obiektu 2012 VP113 zwanego „Biden”. W październiku tego roku zespół odkrył obiekt nazwany 2015 TG387, który zyskał przydomek „Goblin”. Jest on oddalony o 80 AU, a jego orbita wykazuje wpływ nieodkrytej do tej pory Planety X.

Na razie jest zbyt wcześnie aby uznać, iż na ruch 2018 VG18 ma wpływ obecność masywnego ciała jakim jest Planeta X. “Farout” porusza się bardzo wolno, a jego orbita jest na tyle wydłużona, że czas obiegu wokół Słońca wynosi więcej niż 1000 lat. Dokładne obliczenie parametrów jego orbity może zająć nawet kilka lat.

Na razie poza odległością w jakiej się znajduje można ustalić jego przybliżoną średnicę, która wynosi około 500 metrów oraz kolor. Planetka ma różowawy odcień co sugeruje, iż na jej powierzchni znajduje się lód.

Odkrycia dokonano za pomocą 8 metrowego teleskopu Subaru ulokowanego na szczycie Mauna Kea na Hawajach 10 listopada 2018 roku. Na początku grudnia obecność 2018 VG18 potwierdzono za pomocą 6.5 metrowego teleskopu Magellana znajdującego się w Chile.

Źródło: „Carnegie Science”

