PILNE! USA rozpoczęły wycofywanie wojsk z Syrii. „Ostateczne zwycięstwo w wojnie przeciw ISIS”

USA rozpoczęły wycofywanie wojsk z Syrii. Całkowite wycofanie nastąpi się w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Wcześniej prezydent Trump ogłosił na Twitterze ostateczne zwycięstwo w wojnie przeciw ISIS. Stwierdził, że był to jedyny powód dla którego USA pozostawały w Syrii.

Byłby to gwałtowny zwrot w polityce USA na Bliskim Wschodzie. Przez ostatnie miesiące Stany Zjednoczone motywowały obecność wojsk na terytorium Syrii między innymi rosnącymi wpływami Iranu w regionie i zagrożeniem dla bezpieczeństwa Izraela.

Czytaj więcej: Trump zdobył się na chwilę prawdy. Prezydent USA oficjalnie przyznaje, że to Izrael, a nie ropa, jest głównym powodem utrzymywania amerykańskich wojsk na Bliskim Wschodzie

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 grudnia 2018