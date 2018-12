Uszkodzony Sojuz MS-09 wylądował w Kazachstanie. Załoga spędziła na orbicie 197 dni (VIDEO)

Rosyjski statek kosmiczny Sojuz MS-09 wylądował bezpiecznie w Kazachstanie. Na jego pokładzie znajdowała się trzy osobowa załoga stanowiąca Ekspedycję 57 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Kapsuła statku Sojuz MS-09 wylądowała na kazachskim stepie o godzinie 12:02 czasu miejscowego. Miejsce lądowania znajdowało się 147 km na południowy wschód od miasta Żezkazgan. Lądowanie przebiegło bez problemów.

Załoga stanowiąca Ekspedycję 57 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej: Rosjanin Sergiej Prokopiew (Roscosmos), Amerykanka Serena Auñón-Chancellor (NASA) i Niemiec Alexander Gerst (ESA) spędziła na jej pokładzie 197 dni. W tym czasie okrążyli Ziemię 3152 razy, a łączny dystans jaki przebyli wynosi 134 mln kilometrów.

Welcome home! @AstroSerena , @Astro_Alex , and Sergey Prokopyev are back on Earth after a 197-day mission aboard the @Space_Station , landing at 12:02am EST in Kazakhstan. Check out the first photos from landing 📸 https://t.co/HPRs08iCmn pic.twitter.com/Ov5cAkS8Vv

5 września w poszyciu statku Sojuz MS-09 została wykryta dziura po tym gdy odnotowano spadek ciśnienia powietrza wewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zanim Sojuz MS-09 wrócił na Ziemię dwóch rosyjskich astronautów, Oleg Kononenko i Sergiej Prokopiew, wyszło na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na kosmiczny spacer, który trwał aż 7 godzin i 45 minut, by pobrać próbki mające ostatecznie wyjaśnić przyczynę jej powstania. Szef Rosyjskiej Agencji Kosmicznej Dymitrij Rogozin ujawnił wcześniej, iż otwór przewiercono za pomocą wiertła i nie można wykluczyć sabotażu.

That tiny dot is the crew inside the Soyuz crew ship as seen from the space station. Their ship will soon split into 3 modules before entering Earth’s atmosphere and landing at 12:03am EST in Kazakhstan. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/IJfpurjOa2

— Intl. Space Station (@Space_Station) December 20, 2018