Michalkiewicz miał rację. Już tresują Polaków do świętowania Chanuki! Zobacz, jaki reportaż wyemitowała TVP2

Dopiero co Stanisław Michalkiewicz mówił, że zamiast Świąt Bożego Narodzenia w Polsce będziemy świętowali Chanukę, a już się to sprawdza! Wczoraj w TVP wyemitowano prawie godzinny reportaż „Święto Chanuka”.

– Boże Narodzenie – to ładnie się nazywa, ale ta nazwa dzieli i jątrzy. Niektórzy w ogóle nie wierzą w żadne Boże Narodzenie, więc są już wykluczeni i stygmatyzowani, a inni wprawdzie wierzą, ale trochę inaczej, w związku z tym dla wierzących inaczej to jest kamień obrazy, na przykład dla muzułmanów. Oni podobno strasznie to przeżywają, nie mówiąc o Żydach. Żydzi to już w ogóle… Tylko przywiązanie do tradycji chroni ich przed popełnieniem harakiri – mówił Stanisław Michalkiewicz.

– Pani Agata Diduszko, radna Warszawy zaprotestowała przeciwko religijnym aspektom Wigilii. Wigilia ma być świecka. W związku z tym nie wiadomo jeszcze do czego będzie nawiązywała. Prawdopodobnie do Chanuki. Jak już Bożego Narodzenia nie ma, to Chanuka jest – ocenił Michalkiewicz.

Okazuje się, że słowa publicysty „Najwyższego Czasu!” spełniają się na naszych oczach. Wczoraj wieczorem w TVP 2 wyemitowano trwający reportaż „Święto Chanuka”. Tajemniczy materiał przedstawiony jako „program religijny” jest „relacją z pierwszego dnia święta Chanuka, nazywanego przez chrześcijan »świętem świateł«”.

– Upamiętnia ono wydarzenia, które miały miejsce w Jerozolimie w II wieku p.n.e. Władca Palestyny, Antioch IV z dynastii Seleucydów, postanowił zmusić Żydów do porzucenia obyczajów, tradycji i wiary i przyjęcia zwyczajów greckich. W świątyni umieszczono greckie posągi. Stało się to przyczyną wybuchu powstania, na czele którego stanął Matatiahu z rodu Hasmodeuszy. W 164 r. p.n.e. powstańcy pod przywództwem Judy Machabeusza zdobyli Jerozolimę – czytamy w opisie programu dostępnym w „Tele Magazynie”.

Reportaż jest produkcji polskiej i został nakręcony w tym roku. Czy więc to już ostatni etap utworzenia państwa Polin, w którym goje w wolnych chwilach mają oglądać programy na temat żydowskiej kultury i religii?

Źródło: telemagazyn.pl/nczas.com