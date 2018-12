Kononowicz wystartuje w wyborach na prezydenta Polski! „To nie jest żart” [VIDEO]

Krzysztof Kononowicz, jedyny znany Podlasiak nie licząc gwiazd disco-polo ogłosił start w wyborach na prezydenta w 2020 roku. Ogłosił to pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, którego nazwał swoim pradziadkiem.

– Jestem w Białymstoku przed moim pradziadkiem, Józefem Piłsudskim. Tak jak on został marszałkiem Polski, tak ja mogę zostać prezydentem Polski – powiedział Kononowicz.

– Kochani moi, chciałem powiedzieć to, co mówiłem na swoim podwórku, na swojej posesji. To nie jest żart, ale na poważnie. Naprawdę na poważnie. Powiedziałem, że będę startować na prezydenta RP Rzeczypospolitej – zapowiedział znany Podlasiak.

– Zapraszam do głosowania na mnie. Was – ani młodzieży ani starszych osób – nie zawiodę. Jestem człowiekiem uczciwym, godnym i sprawiedliwym. Nie to, że niektórzy obiecują, a później wyrabiają nie wiadomo co – podsumował Krzysztof Kononowicz.

Powstała już nawet oficjalna strona kandydata na prezydenta. Znajduje się pod adresem kononowicz2020.pl. Z informacji na niej dowiadujemy się, że środowisko myśli nad kolejnymi wyborami do Sejmu.

Źródło: youtube.com