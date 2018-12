Młody kanclerz nie popuści nielegalnym imigrantom. Nie da im azylu. „To nie najbiedniejsi uciekają, ale ci, których stać na wynajęcie przemytników”

Austriacy walczą z przemytnikami ludzi. Planuje odmawiać prawa do azylu wszystkim tym, którzy korzystają z ich usług przy przedostawaniu się do Austrii.

Projektodawcą nowego prawa jest Austriacka Partia Wolności. Jak uzasadnia minister spraw wewnętrznych Herbert Kickl to niesprawiedliwe, by ci, których stać na opłacanie przemytników mieli większe szanse na uzyskanie prawa do azylu niż inni.

Podobnie mówi austriacki kanclerz Sebastian Kurz. – To nie najbiedniejsi uciekają, ale ci, których stać na wynajęcie przemytników.

Według niego wielkim błędem było stworzenie wrażenia, że wszyscy z Afryki mogą przedostać się do Europy. To doprowadziło do śmierci w Morzu Śródziemnym wielu ludzi i utworzenia w Libii obozów, gdzie ludzie są zniewalani i torturowani. Całą sytuację wykorzystują też właśnie przemytnicy.

– Musimy zniszczyć biznes przemytu ludzi – powiedział kanclerz.

Odmowa udzielenia statusu uchodźcy miałaby być udzielana automatycznie. Imigrantom miałyby być rekwirowane na granicy pieniądze. Miano by je wykorzystywać do opłacenia kosztów opieki. Tym, którzy ubiegają się o azyl miano by rekwirować także telefony komórkowe. Wszystko po to, by służby mogły sprawdzić skąd przybywają, ich marszrutę i czy ich historia jest prawdziwa.

Rząd Kurza wprowadził już wiele rozwiązań mających ograniczyć nielegalna imigrację. Zmniejszono m.in środki na zasiłki i opiekę dla imigrantów.