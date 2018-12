Tradycyjne media przegrywają z internetem. Reklamodawcy też to dostrzegli

Reklamodawcy wydadzą w przyszłym roku więcej na reklamy w internecie niż w telewizji. Tradycyjne media są w coraz trudniejszej sytuacji.

Klienci korzystają coraz częściej z mediów internetowych. Reklamodawcy dostrzegają ten trend i coraz chętniej wybierają promocję w internecie zamiast w tradycyjnych mediach.

Kończący się rok będzie kamieniem milowym. Według szacunków Interaktywnie.com przedstawionych w raporcie „Reklama w internecie 2018” wydatki na reklamę w internecie przekroczą w 2018 te jakie firmy przeznaczyły na reklamę telewizyjną.

O ile w tym roku ukształtują się one na poziomie 4,6 – 4,8 mld złotych, to w 2019 roku będzie to aż 5,4-5,6 mld złotych.

Jest to zgodne z tym co dzieje się na światowych rynkach. W ubiegłorocznym raporcie „Global Entertainment & Media Outlook” analitycy firmy doradczej PwC szacowali, że rynek reklamy internetowej był o około 15 miliardów dolarów większy niż rynek reklamy telewizyjnej.

W tym roku różnica ta niemal się podwoiła, ponieważ reklama internetowa – przy prawie 100 miliardach dolarów – jest o blisko 30 miliardów dolarów większa niż reklama telewizyjna, na którą wydano 71 miliardów dolarów. Telewizja przegrywa zwłaszcza z transmisjami video w sieci. Dotyczy to zarówno filmów jaki i różnego rodzaju treści przekazywanej przez tzw. influencerów, którzy mogą się stać hitem najbliższych lat jeśli chodzi o wzmacnianie przekazu w internecie.

Źródło: Raport „Reklama w internecie” interaktywnie.com