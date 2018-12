Tak wygląda zagłada. Uchwycono erupcję wulkanu, który wywołał tsunami w Indonezji [WIDEO]

Erupcję wulkanu Anak Krakatau udało się złapać na kamerze. To najprawdopodobniej on jest odpowiedzialny za tsunami w Indonezji, w wyniku którego zginęło ponad 220 osób, a około 850 zostało rannych.

Tsunami wywołała najpewniej lawina na dnie morskim po erupcji wulkanu Anak Krakatau. Słup popiołu wzniósł się 400 metrów wzwyż, zaś materiał skalny obsunął się do morza. Tsunami pojawiło się 24 minuty po erupcji.

Wulkan Anak Krakatau to jeden z najbardziej aktywnych wulkanów świata.

Tsunami uderzyło w dwie wyspy: Jawę i Sumatrę. Fala wody zniszczyła setki budynków, pozrywała trakcje energetyczne i powaliła drzewa. Mimo, że ludzie widzieli zbliżającą się falę, władze zapewniały, że to tylko wysoki przypływ.

