Upada prestiż Francji. Nie tylko min. Czaputowicz krytykuje Emmanuela I „Microna”. Lekceważą go nawet eurokraci

Günther Oettinger, unijny komisarz ds. budżetu skrytykował prezydenta Francji. Według niego po ustępstwach wobec żółtych kamizelek utracił on autorytet.

Eurokrata udzielił wywiadów niemieckim mediom należącym do grupy Funke. Pretekstem był francuski budżet, który łamie unijne reguły nieprzekraczania deficytu powyżej 3% PKB.

Według komisarza Macron „utracił autorytet”. Powodem ma być przekroczenie dozwolonego w budżecie deficytu i ustępstwa wobec żółtych kamizelek. To właśnie te ustępstwa są powodem zbyt dużych wydatków przewidzianych na 2019 rok. Unia nie zamierza jednak karać Francji. Wcześniej, dokładnie z tego samego powodu groziła Włochom.

– To kluczowe, by Macron kontynuował swoje plany reform, zwłaszcza na rynku pracy i by Francja powróciła na ścieżkę wzrostu. Pod tymi warunkami w ramach jednorazowego wyjątku będziemy tolerowali deficyt powyżej 3%. Ale to nie może zdarzyć się w kolejnych latach – powiedział Günther Oettinger.

Przewidziany deficyt ma wynieść 3,2%. To o 0,4% więcej niż jeszcze niedawno planował rząd francuski. Powodem jest m.in rezygnacja z dodatkowych podatków na paliwa przeciwko czemu protestowały żółte kamizelki.

Komisarz wypowiadał się także na temat Brexitu. Według niego nie ma już szans na powtórne referendum, ale jest nadzieja, że brytyjski Parlament zgodzi się przyjąć wynegocjowany przez premier May układa z Unią. Jak twierdzi, bez tego bardzo niepopularnego w Wielkiej Brytanii układu kraj będzie miał w relacjach z Unią taki sam status jak Azerbejdżan, czy Maroko.

Decyzja Unii o zezwoleniu na przekroczenie dopuszczalnego budżetu nie spodoba się we Włoszech. Kraj ten przez wiele tygodni straszony był krami za podobny występek. W końcu koalicyjny rząd Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi uległ naciskom eurokratów.