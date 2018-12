Asad i Rosjanie zajmują tereny kontrolowane do tej pory przez USA. Turcja nadal wysyła wojsko w rejony graniczące z Syrią

Oddziały syryjskiej armii wkroczyły do miasta Manbidż, z którego wycofali się Amerykanie. Kurdowie stojący w obliczu inwazji Turcji porozumieli się z Rosją i prezydentem Syrii Baszszarem al-Asadem.

Oddziały 1 Dywizji Syryjskich Arabskich Sił Lądowych (SAA) wkroczyły do miasta Manbidż położonego w prowincji Aleppo po tym, gdy kurdyjskie YPG stanowiące dominującą siłę w SDF porozumiało się z syryjskim rządem. W mieście pojawiły się syryjskie czołgi i ciężki sprzęt.

Wraz z syryjską armią pojawili się także żołnierze rosyjscy. Sugeruje to, iż Turcja porozumiała się w Rosją co do podziału wpływów w tej części Syrii.

Na razie nie wiadomo czy porozumienie zakłada przejęcie kontroli przez syryjski rząd nad całością terenów kontrolowanych przez Kurdów. Turcja nadal wysyła wojsko w rejony graniczące z Syrią.

Czytaj więcej: Turcja szykuje się do rozpoczęcia ofensywy na Manbidż w północnej Syrii

We invite the Syrian government forces to assert control over the areas our forces have withdrawn from, in particularly Manbij, and to protect these areas against a Turkish invasion.https://t.co/OAkymO8s9Q

— Rojava Defense Units | YPG (@DefenseUnits) 28 grudnia 2018