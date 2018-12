Czarnoskóra Amerykanka masakruje politpoprawnościuchów. Pokazuje dane, ilu „kolorowych” mężczyzn ucieka od ojcostwa

Jeśli ktoś zarzuci tu manipulację, powinien zostać okrzyknięty przez lewactwo rasistą, ponieważ dane te wyciągnęła czarnoskóra Amerykanka. Problem lewaków polega jednak na tym, że ta atakuje międzyrasowe związki. Używa przy tym twardych danych i nazywa „boleśnie prawdziwym” stereotyp nieobecnego czarnego ojca.

Czarnoskóra Amerykanka Christelyn Karazin, autorka bloga „Beyond Black & White” przytacza twarde dane ukazujące niechęć „kolorowych” ojców do wzięcia odpowiedzialności za matkę ich dzieci jak i za samych potomków.

Przytacza przy tym „argumenty” mężczyzn, którzy mówią, że to wina matek, a nie ich. Odwołują się przy tym do koloru skóry kobiet. Wśród nich są takie, jak: „czarna kobieta używa aborcji do kontroli urodzeń”, „czarna kobieta uparcie trzyma ojca z dala od dziecka” czy też „czarna kobieta to dz*wka niewarta ślubu”.

Jak jednak zauważa autorka bloga, zarzuty wobec czarnych kobiet, uzasadniające romansowanie z białymi kobietami, rozbija się po zetknięciu z faktami. – 92 proc. birasowych dzieci urodziło się poza związkiem małżeńskim, zaś 82 proc. z nich potrzebuje opieki społecznej – podkreśla kobieta.

– Bardzo dobrze znanym problemem afro-amerykańskiej społeczności jest brak ojców. 70 proc. czarnych dzieci urodziło się poza związkiem małżeńskim w afro-amerykańskiej społeczności. Tendencja nieobecności ojca w życiu dziecka urosła do rozmiaru, który możemy definitywnie nazwać afro-amerykańską normą kulturową – ocenia i dodaje, że to „bolesna prawda”.

Źródło: beyondblackwhite.com