Francja: dramatyczne starcie dziennikarza z policją. Mierzyli do niego z broni i pobili pałką. „Dajcie mi pracować! Mam prawo tu być!” [VIDEO]

Sytuacja na francuskich ulicach wygląda coraz dramatyczniej a odpowiedzialna za porządek policja sięga po coraz brutalniejsze środki o czym zdążył przekonać się jeden z dziennikarzy.

Jeden z lokalnych dziennikarzy, który relacjonował protest „Żółtych kamizelek”, odbywający się w mieście Rouen został zaatakowany przez funkcjonariusza policji. Mężczyzna przekonywał, że nie tylko ma prawo przebywać na miejscu zdarzenia, ale jest również zobowiązany jako dziennikarz do wykonywania swojej pracy i relacjonowania przebiegu protestu.

Doszło do wymiany zdań:

– Wynocha! – mówi jeden z policjantów

– Ej, jestem dziennikarzem. Dajcie mi pracować!

– Wynocha! – powtórzył policjant, który wycelował z flash balla w twarz dziennikarza.

– Opuść to! Opuść to! Jestem dziennikarzem, mam prawo tu być – powtarzał zdenerwowany mężczyzna. W odpowiedzi funkcjonariusz wyciągnął pałkę teleskopową, którą usiłował uderzyć niepokornego dziennikarza. Szczęśliwie ten odsunął się i pałka trafiła go z niewielką siłą w rękę.

źródło:wpolityce.pl, Twitter.com