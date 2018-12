Teksanka przerwała islamską imprezę. Wygarnęła to, co myśli większość narodu. „Islam nigdy nie zdominuje Ameryki!” [WIDEO]

Niedawno w Teksasie w USA miało miejsce wydarzenie pod nazwą „Texas Muslim Capitol Day”. Gdy kobieta w hidżabie była przy mównicy, nagle zza kulis wyszła rodowita Teksanka, która chwyciła mikrofon i powiedziała, co jej leży na sercu.

– Wypowiem imię Pana Jezusa Chrystusa w stolicy Teksasu. Jestem przeciwko islamowi i fałszywemu prorokowi Mahometowi – ogłosiła kobieta.

– Islam nigdy nie zdominuje Stanów Zjednoczonych – dodała.

Kobieta szybko została zdjęta ze sceny przez ochronę i organizatorów.

– Ta kobieta mówi za mnie i miliony Amerykanów… Stany Zjednoczone Ameryki są chrześcijańskim narodem. NIGDY nie podporządkujemy się radykalnej ideologii politycznej w przebraniu religii w naszej kulturze – ocenił internauta Maverick.

