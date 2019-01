Sześć osób zginęło w katastrofie pociągu na moście. Winny huragan Alfrida [ZDJĘCIA]

Sześć osób zginęło w środę w katastrofie pociągu pasażerskiego na moście Storebaelt, łączącym duńskie wyspy Fionia i Zelandia – podała duńska agencja informacyjna Ritzau. Policja prowadzi ewakuację podróżnych; są oni przewożeni do hali sportowej Nyborg.

Duńskie media poinformowały, że plandeka z pociągu towarowego przewożącego partię piwa uderzyła w pociąg pasażerski, jadący w przeciwnym kierunku, co spowodowało, że musiał gwałtownie hamować.

Do wypadku przyczynił się pustoszący Skandynawię i zmierzający nad Polskę huragan Alfrida. Do wypadku doszło około godziny 7.30.

6 dead in a Trainaccident in Denmark happened when parts of the roof from an oncoming freight train hit a passenger train on the Great Belt Bridge so the train had to make a very tough brake. Freight train was on its way to Fyn and the passenger train was on its way to Copenhagen pic.twitter.com/jeLJyCUGXD

A passenger train and a freight train collided at the bridge between #Zealand and #Fyn in #Denmark

First police reports say that at least 6 people lost their lives in the deadly accident, which was partly caused by the heavy storm pic.twitter.com/60HFPr9va8

