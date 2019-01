Chiński łazik Chang’e 4 wylądował na ciemnej stronie Księżyca. To pierwsza ziemska sonda, której udało się tego dokonać (FOTO)

Chiński łazik Chang’e 4 wylądował na niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca. Chińczycy dokonali czegoś co nie udało się jeszcze żadnemu innemu krajowi na świecie. Skolonizują Księżyc jako pierwsi?

Chang’e-4 wylądował na powierzchni Księżyca o godzinie 3:26 naszego czasu. Misja Chang’e-4 rozpoczeła się 8 grudnia, a start odbył się z kosmodromu w Xichang w prowincji Syczuan. Kilka dni temu sonda weszła na orbitę Księżyca i rozpoczęły się przygotowania do lądowania. Sonda wylądowała w zaplanowanym przez Chińczyków miejscu.

Sonda składa się będzie z lądownika oraz łazika, który ma poruszać się po powierzchni Księżyca i badać ją. Lądownik ma prowadzić badania z dziedziny radioastronomii oraz eksperymenty związane z hodowlą roślin w warunkach obniżonej księżycowej grawitacji.

Łazik Chang’e-4 wykona mapę okolic miejsca lądowania, wykorzysta radar do pomiarów grubości i kształtu poszczególnych warstw znajdujących się po powierzchnią oraz zbada ich skład mineralny.

Misja Chang’e-4 jest etapem w drodze do głównego celu założonego przez Chińską Narodową Administrację Kosmiczną. Jest nim stworzenie zamieszkałej przez człowieka bazy na Księżycu. Chang’e-4 będzie drugim, po Chang’e-3 z 2013 roku, chińskim pojazdem, który wyląduje na Srebrnym Globie.

Jako że misja będzie odbywała się po stronie, która nigdy nie jest zwrócona w stronę Ziemi, Chiny wysłały już wcześniej satelitę komunikacyjnego Queqiao, który zapewni łazikowi łączność z Ziemią. Przedstawiciele wywiadu U.S. Air Force zwrócili uwagę na wynikające z tego konsekwencje militarne.

Sonda Chang’e-4 przesłała już na Ziemię pierwsze obrazy z powierzchni Księżyca.

What does the far side of the moon look like?

China's Chang'e-4 probe gives you the answer.

It landed on the never-visible side of the moon Jan. 3 https://t.co/KVCEhLuHKT pic.twitter.com/BiKjh7Fv22

— China Xinhua News (@XHNews) 3 stycznia 2019