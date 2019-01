Guy Verhofstadt, największy euroentuzjasta, o Sylwestrowej manifestacji muzułmańskiego burmistrza Londynu [VIDEO]

Polityczny gest wykonany przez Sadiq Khana, pierwszego muzułmańskiego burmistrza Londynu, został dostrzeżony przez eurofanatyków. Głos zabrał znany z ataków na Polskę europoseł Guy Verhofstadt.

Muzułmański burmistrz Londynu, Sadiq Aman Khan, wykorzystał Sylwestra do politycznej demonstracji. Turystyczna atrakcja Londynu, London Eye, została przystrojona tak, że przypominała unijną flagę.

Guy Verhofstadt, przewodniczący frakcji ALDE w Parlamencie Europejskim, a także koordynator d/s Brexitu z jego ramienia, napisał na Twitterze, iż Londyn zawsze będzie europejskim miastem sugerując, że do Brexitu nie dojdzie

A powerful message. London will always be a European City! ;-) @SadiqKhan 🇬🇧🇪🇺 #WeAreEurope pic.twitter.com/9hqyLvXkyH

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 1 stycznia 2019