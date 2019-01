Eliza ściągaj majtki. Michalik wreszcie przyznała się temu Kuźniaru do czego się nadaje [VIDEO]

Szczerość, skromność rozumianą jako świadomość własnych ograniczeń, a nie niechęć do publicznego obnażania się, należy doceniać. Dlatego też w pełni popieramy Elizę Michalik.

Dziennikarka nigdy nie miała nic mądrego do powiedzenia, czy przekazania i nagle olśniło ja. Zrozumiała w jaki sposób może wzbudzić zachwyt publiczności. Całkowicie zgadzamy się z jej opinią, że najlepszym sposobem byłoby ściągnięcie majtek i wypięcie się.

Miejsce też wybrała odpowiednie – w samochodzie z Kuźniarem. Trzeba tylko to jakoś zgrabnie zaaranżować. Takie ewolucje na przednim siedzeniu samochodu do łatwych nie należą.

Tak czy owak obiecujemy Elizie Michalik, że jak wrzuci taki film, to będziemy go oglądać. Niewykluczone, że nawet zamieścimy także na naszym portalu. Jeśli mamy komuś pomóc w zarobkowaniu, to zawsze będziemy to robić. Zwłaszcza jeśli to w zgodzie z talentami i powołaniem.

Michalik niby zastrzega, że niby nie, że od ściągania majtek i pokazywania tyłka, przynajmniej mentalnie, to jest Andruszkiewicz, a nie ona. Co prawda byłaby ekstaza (nie bardzo wiemy na jakiej podstawie Michalik przypuszcza, że byłaby ekstaza, gdyby minister Andruszkiewicz ściągnął majtki), ale Michalik krótkotrwała. Bredni Kuźniara to już nawet nie chce nam się cytować.