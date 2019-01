Emocjonujący list Kiszczaka do Michnika. Zaczyna go i wysyła zdjęcia tak samo jak Kaczyńskiemu. „Adamie, odezwij się” [FOTO]

Do sieci wyciekł kolejny list Czesława Kiszczaka, tym razem zaadresowany do Adama Michnika, założyciela i redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”. Wychwala w nim okrągły stół i atakuje „życzliwych”, którzy chcieli zmienić najwyraźniej niezwykle przychylne podejście Michnika do komunistycznego oficera.

List Kiszczaka do Michnika datowany jest na 9 lutego 2004 roku. – Jemu też – podobnie jak wcześniej L. #Kaczynski.emu – wysłał zdjęcia z Magdalenki… – zaznacza Tomasz Krzyżak.

– Drogi Adamie. Porządkując biurko znalazłem trochę zdjęć z naszych spotkań i rozmów w Magdalence. Pozwalam sobie przesłać Ci je – zaczął podobnie jak w przypadku listu do Lecha Kaczyńskiego Czesław Kiszczak.

– Zdjęcia te dowodzą – powołując się na znaną wypowiedź ks. biskupa Alojzego Orszulika – z jakimi „łotrami” musiałeś się spotykać. Wydawało mi się, że po 15 latach, nikt już nie będzie kwestionował zasług Magdalenki i Okrągłego Stołu. Myślę, że wbrew temu co mówili z okazji rocznicy, niektórzy durnie i asekuranci zrobiliśmy tam, dla Polski, kawał dobrej roboty. Ściskam dłoń – czytamy w liście do Adama Michnika.

– P.S. Jeżeli „życzliwi” nie zdołali jeszcze zmienić o 180 stopni Twojego stosunku do mnie – odezwij się – zakończył Kiszczak.

– A wiecie że adresaci tych zdjęć – darów winni je dać do IPN i zawiadomić prokuraturę? Były bowiem wytworem tajnych służb PRL i jako takie powinny być częścią zasobu IPN – napisał na Twitterze Sławomir Cenckiewicz.

Czy zarówno powyższy zaadresowany do Michnika jak i opisany wcześniej list Kiszczaka do Kaczyńskiego to próba jakiejś potajemnej mobilizacji sił postokrągłostołowych? Ciężko bowiem uwierzyć, że krótka wiadomość opatrzona tym samym schematem na początku to przypadek czy zwyczaj, a nie rodzaj sugestii.

Źródła: twitter.com/nczas.com