Tak się bawią czerwone elity. Tony Castro, wnuk Fidela, szokuje Kubańczyków luksusowym życiem [FOTO]

Kubańskie media na Florydzie opublikowały zdjęcia pokazujące, jak żyje wnuk nieżyjącego już komunistycznego dyktatora Fidela Castro. Wywołały one wściekłość Kubańczyków i znów pokazały powszechnie znaną prawdę. Socjalistyczne życie jest dla plebsu. Dla władców są luksusy.

Życie rodziny Fidela Castro zawsze było skrywane przez kubańskie służby. Obrazki z przyjęć, zabaw, wakacji nie mogły kłócić się z wizerunkiem skromnego wodza kubańskiej rewolucji i drażnić żyjących w nędzy mieszkańców wyspy. Tak było i przypadku wnuka Fidela – Tony’ego, do którego kont w mediach społecznościowych miał dostęp tylko wąski krąg zaufanych osób.

Kubańskim mediom a Florydzie udało się jednak wejść na jego konto na Instagramie. To co pokazuje na zdjęciach kubański playboy, wnuk komunistycznego rewolucjonisty potwierdza znaną prawdę. Socjalizm jest dla motłochu. Dla lewicowych władców i dyktatorów są luksusy.

Zdjęcia opublikowane tuż przed 60-tą rocznicą wybuchu komunistycznej rewolucji wywołały wściekłość wśród kubańskiej społeczność mieszkającej w Stanach Zjednoczonych. Nie ma wątpliwości, że prędzej, czy później obejrzą je mieszkańcy wyspy.

Okazuje się, że młody Castro często lata do Meksyku Hiszpanii, gdzie lubi się zabawić. Ulubione miejsca to Barcelona i Madryt. Do tego ostatniego wybrał się nawet na świąteczne zakupy w grudniu 2018 roku.

Młody Castro lubi podróże. Na zdjęciach widać go w Panamie, a także na pokładzie jachtu.

Na kolejnym pochwalił się swoim BMW. Nietrudno zgadnąć jak na to zareagują mieszkańcy wyspy po której jeżdżą amerykańskie samochody z lat 50-ych i zdobycze radzieckiej motoryzacji. Docenią też zapewne jego zamiłowanie do wyszukanych potraw i trunków.