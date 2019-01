Fani Kurdej-Szatan w szoku. Kompletnie pijana aktorka nagrywała filmiki z firmowej imprezy. „Pamiętam tylko, że wzięłam telefon” [VIDEO]

Popularna aktorka Barbara Kurdej-Szatan nie miała zahamowań na 18-tych urodzinach serialu „M jak Miłość”. Gwiazda TVP2 podczas wieczornej imprezy przesadziła z alkoholem. Zaczęła publikować w sieci filmy, czego jak mówi, nie pamięta. Za swoje zachowanie już następnego dnia przepraszała fanów.

Kurdej-Szatan, gwiazda „M jak Miłość” zaszalała podczas imprezy „firmowej”. Mocno nietrzeźwa nagrywała filmiki i wrzucała je do sieci. Dzień po imprezie opublikowała kolejne wideo, w którym przyznała, że była pijana. „Właśnie obejrzałam filmiki z wczoraj” – mówiła wyraźnie zażenowana.

Ostatecznie Kurdej-Szatan postanowiła szerzej odnieść się do swoich pijackich „wybryków”. To było straszne. Nie pamiętałam do końca, chyba się wszyscy spodziewają. Coś pamiętałam, że wzięłam telefon, że chciałam uwiecznić całą imprezę, bo wszyscy robili sobie foty, a mój telefon leżał gdzieś samotny na stole… Rano to zobaczyłam – mówi.

Cóż mogłam zrobić. Upiłam się po prostu, zdarza się. Ludzie poznali mnie z imprezowej strony, z której moi przyjaciele znają mnie bardzo dobrze. Także tyle. Bawiłam się świetnie. Rano jak zobaczyłam, że już jakiś artykuł powstał, to stwierdziłam, że nie będę tego kasować, muszę to wziąć na klatę, że tak się stało – dodała w rozmowie z jastrzabpost.pl.