Znany polski muzyk, aktor i celebryta poszedł do ZUS i dostał emeryturę. „To jest żenada”

66-letni znany muzyk, Rudi Schubert w końcu otrzymał pierwszą emeryturę od ZUS-u. Nie jest jednak z niej zadowolony i zapowiada pojawianie się na scenie, gdyż kwota jaką otrzymuje „to jest żenada”. Otrzymuje bowiem 1,2 tys. zł miesięcznie.

– Od czasu do czasu będę wciąż grał i pokazywał się publicznie, bo ta moja kwota to jest żenada. Artyści nie mają żadnych emerytur – powiedział Rudi Schubert „Faktowi”.

– Mimo wszystko to jest na tyle dużo, żeby pójść do ZUS-u i wziąć tę emeryturę. Państwo wypłaca mi pieniądze za to, że jestem obywatelem – podkreśla.

Rudi Schubert jest muzykiem, aktorem, prezenterem telewizyjnym i satyrykiem. Jest autorem takich hitów, jak „Córka rybaka”, „Monika – dziewczyna ratownika”, czy też „Tylko mi ciebie brak”.

Źródło: fakt.pl