Miała być miła pogadanka z panią policjantką w szkole. Skończyło się groźbami i szantażem

Dyrekcja jednej ze szkół podstawowych zorganizowała zajęcia z funkcjonariuszką policji, których tematem była demoralizacja nieletnich, ich odpowiedzialność karna oraz zagrożenia w cyberprzestrzeni. Niestety spotkanie miało szokujący przebieg a sprawą zainteresował się RPO.

Niefortunne spotkanie poprowadziła policjantka z wydziału ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii Komendy Rejonowej. Zachowanie funkcjonariuszki wywołało zaniepokojenie nie tylko samych uczniów, ale również obecnej na miejscu wychowawczyni.

Wszyscy zgodnie relacjonują, że nastawienie funkcjonariuszki było bardzo negatywne, wręcz wrogie. Kobieta posunęła się do gróźb i zastraszania uczniów. Ilekroć nie spodobała jej się ich reakcja żądała od nich podania danych osobowych. Groziła, że dane dzieci zostaną wpisane do Krajowego Rejestru Karnego, a w konsekwencji stracą możliwość skończenia dobrej szkoły i pracy. Dzieci usłyszały również, że ich rodzice mogą stracić przez to pracę.