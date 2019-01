Szok! Zobacz ile Kinga Rusin wpłaciła na WOŚP. Oczywiście „chodzi o dobro dzików”

View this post on Instagram

Dziś wielkie święto! 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy❤️, dzień który łączy wszystkich ludzi dobrej woli. *** 3 dni temu @dobosz.daga rzuciła mi wyzwanie na instagramie, żeby połączyć WOŚP z dzikami dla dobra obu spraw. Zaproponowała żebym przekazała na WOŚP, zamiast jakiś swoich rzeczy konkretną kwotę, 10.000 zł. jeśli uda się nam zebrać 400.000 podpisów pod petycją „avaaz” przeciwko rzezi dzików. Zgodziłam się i poprosiłam Was o jeszcze większą mobilizację w tej sprawie. *** W tej chwili pod petycją jest już 374 tys. (!) podpisów, brakuje raptem 26 tysięcy do osiągnięcia celu. Chociaż do końca dnia zostało jeszcze 15 godzin, ja już teraz wpłacam obiecaną kwotę, 10 tys. na konto WOŚP❤️! Wiem, że te pieniądze, jak zwykle zostaną dobrze wydane na najbardziej potrzebny sprzęt medyczny, dzięki któremu będzie można leczyć chore dzieci. Jurek i jego Fundacja robią nieprawdopodobną robotę😘! Jestem dla nich pełna uznania i wspieram od samego początku. *** A wszystkim Wam z całego serca dziękuję za niesamowity odzew i zaangażowanie w sprawie dzików! Jeszcze żadna akcja związana z ochroną przyrody nie miała w Polsce tak gigantycznego społecznego odzewu. To wyraźny znak dla rządzących że Polacy nie zgadzają się na dewastację środowiska i rozliczą ich z tego co zrobili i nadal robią. To wielkie zwycięstwo empatii, mądrości i dalekowzroczności. *** Jurek Owsiak, zawsze powtarza, że nic go tak nie napędza i nie motywuje jak ludzie rzucający mu kłody pod nogi. Bierzmy z niego przykład! Nigdy nie należy się poddawać jeśli wierzymy, że to, co robimy jest słuszne i służy dobru wszystkich. *** Jurek, życzę dziś Orkiestrze kolejnego fantastycznego rekordu! Trzymam mocno kciuki i dokładam cegiełkę! SIEMA!