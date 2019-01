Czy będą malować też kredkami po ulicy? Po zamachu na Adamowicza prezydent Duda organizuje marsz przeciwko przemocy i nienawiści

– Prezydent Andrzej Duda zaprosił na godz. 16 do Pałacu Prezydenckiego szefów parlamentarnych partii politycznych, by omówić inicjatywę zorganizowania we wtorek w Gdańsku wspólnego marszu przeciwko przemocy i nienawiści – poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Jak dodał, marsz miałby odbyć się wieczorem.

W spotkaniu u prezydenta Andrzeja Dudy o godz. 16.00 wezmą udział również premier Mateusz Morawiecki i szef MSWiA Joachim Brudziński

W niedzielę wieczorem Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w Gdańsku przez 27-letniego Stefana W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Prezydent Gdańska trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W nocy po pięciogodzinnej operacji poinformowano, że pacjent żyje, ale jest w bardzo ciężkim stanie.

W poniedziałek przed godz. 13 lekarze poinformowali, że stan prezydenta Gdańska jest nadal bardzo ciężki, a rokowanie niezwykle niepewne.

– Stan nadal bardzo ciężki, rokowania niepewne. Potrzebujemy więcej czasu, żeby coś Państwu powiedzieć. Walczymy – mówił na konferencji prasowej Dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku lek. med. Jerzy Karpiński.

– Stan pana prezydenta jest nadal bardzo ciężki, rokowania niepewne. Nadal potrzebujemy czasu, żeby móc państwo coś konkretnie powiedzieć. Walczymy. Aktualnie jest to ośmioosobowy zespół złożony z profesorów dziedzin, które są kluczowe w tej sytuacji, czyli począwszy od intensywnej terapii, specjaliści chirurgii ogólnej, kardiochirurgii, kardioanestezjologii, chirurgii klatki piersiowej – cały szereg osób, które poświęcają swój czas, żeby wspomóc tę batalię mówił.

Jak dodał, prezydent Adamowicz „nie oddycha samodzielnie, jest także wspomagany poprzez aparaturę, która zastępuje jego serce i płuca”.

Do podobnej akcji wzywa też prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. – O godzinie 18.00 spotkajmy się pod Pałacem Kultury, aby w milczeniu wspierać @AdamowiczPawel. Będę ja, będzie @SchetynadlaPO, będzie wielu naszych przyjaciół. To, co możemy zrobić, to okazanie solidarności i wsparcia. Niech będzie nas jak najwięcej – napisał na Twitterze.

Na jego zaproszenie pozytywnie odpowiedział warszawski PiS. – Będziemy. Jako środowisko @warszawskipis przyjdziemy wyrazić solidarność z prezydentem Adamowiczem i Jego Rodziną – odpowiedział profil warszawski partii rządzącej.

O godzinie 18.00 spotkajmy się pod Pałacem Kultury, aby w milczeniu wspierać @AdamowiczPawel. Będę ja, będzie @SchetynadlaPO, będzie wielu naszych przyjaciół. To, co możemy zrobić, to okazanie solidarności i wsparcia. Niech będzie nas jak najwięcej. — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) January 14, 2019

Źródło: PAP/twitter.com/nczas.com