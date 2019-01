Fajny ten mąż, taki egzotyczny. Polki chcą wychodzić za imigrantów z Azji. Zalew ogłoszeń na portalach randkowych

Na portalach randkowych Polki szukają cudzoziemców. Nie jest to jednak dążenie do znalezienia romantycznej miłości, tylko droga do zażegnania problemów finansowych. Za polskie obywatelstwo żądają kilku tysięcy złotych. Jak piszą, niekoniecznie interesują je związki.

„Młoda szczupła zwrost niska z tatuażami dziewczyna może Ci pomuc w zdobyciu obywatelstwa polskiego mogę zaoferować meldunek pracę pomuc znaleźć mogę dać ślub nie koniecznie związek musi być mogę Ci pomuc wzmian za pomoc finansowa koszt za ślub itp 8 tys do uzgodnie” – czytamy na jednym z portali (pisownia oryg.).

„Szukasz stałego pobytu w Polsce a jesteś Panem po 50 + i znasz język polski , napisz a dojdziemy do porozumienia” – pisze inna internautka.

„Witam. Pomogę Panu, który potrzebuje obywatelstwa Unii Europejskiej. Mam 39 lat i mieszkam na Dolnym Śląsku w okolicach Wrocławia. Oczekuję pomocy w domowych obowiązkach. Cena do uzgodnienia” – deklaruje kolejna.

Jeszcze inna kobieta pisze, że „pomoże w zdobyciu obywatelstwa Polskiego za pomoc finansową wezne ślub związek może być ale nie koniecznie jak finanaowa zapłacisz to pomogę Ci w wszystkim abyś mugł w Polsce być”.

„Witam. Pomogę Panu, który potrzebuje obywatelstwa Unii Europejskiej. Nie ukrywam, że robię to dla kasy, bo mam trochę długów. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz.Cena do uzgodnienia” – oferuje następna.

Takich ogłoszeń można znaleźć w internecie wiele. Jest także odzew ze strony potencjalnych mężów.

„Witam, Jestem obcokrajowcem, zapłacę za ślub z Polką ślub w Polsce, cena do negocjacji. poważne oferta tylko, proszę podać jakis kontakt aby się umówić konkretne: skype, tel komorkowy lub mail. Proszę napisać ile masz lat i z jakiego miasta piszesz. Pozdrawiam” – czytamy.

Źródło: randki.hiperogloszenia.pl