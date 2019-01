Panika i ewakuacja. Alarm bombowy w ratuszu. Prezydent Inowrocławia: Byłem w tej samej grupie, co Adamowicz

Do alarmu bombowego doszło dziś w Urzędzie Miasta w Inowrocławiu. Do urzędu zadzwonił mężczyzna, który powiedział, iż podłożył bombę w celu zabicia prezydenta Ryszarda Brejzy. Polityk już oskarża o podżeganie TVPiS i mówi, że „był w tej samej grupie, co Paweł Adamowicz”.

Prezydent Inowrocławia, Ryszard Brejza, przekazał że: – Telefonujący mężczyzna twierdził, że podłożył bombę, polując na moją osobę.

– Mam nadzieję, że jeszcze dziś pracownicy powrócą do urzędu i będą dalej wykonywać swoje obowiązki. Na razie musieli zostać ewakuowani do hali widowiskowo-sportowej – dodał.

– W jednym z pomieszczeń urzędu miasta miał zostać podłożony ładunek wybuchowy. Prezydent miasta zarządził ewakuację budynku, a na miejsce zostały skierowane służby, w tym patrol rozpoznania minersko-pirotechnicznego – potwierdził Michał Parzyszek z inowrocławskiej policji.

Prezydent Inowrocławia już znalazł winnych ataku na swoją osobę. Podkreślił, że podobnie jak Paweł Adamowicz, był celem licznych ataków ze strony telewizji reżymowej. To kolejny przejaw „wyciszania emocji” i „nieobwiniania nikogo” ze strony polityków opozycji.

– Pod tym względem byłem w tej samej grupie, co Paweł Adamowicz. Nie należę jednak do ludzi strachliwych. Nie bałem się ani w czasie stanu wojennego, ani nie boję się teraz – mówi Brejza.

